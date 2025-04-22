Yeşilay, 105. Yılını Kutladı

BAĞIMSIZ NESİLLER İÇİN ÇOCUK ŞENLİĞİ

Yeşilay, 105’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuk şenliği düzenliyor. Etkinlik, Yeşilayın Sepetçiler Kasrı’ndaki genel merkezinde gerçekleşiyor. İstanbul’daki okullardan davet edilen çocuklar, sokak oyunları, eğitici atölyeler, yaratıcı drama ve şarkılı masal gibi çeşitli etkinliklerde yeteneklerini gösteriyor. Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, etkinlikte 50’yi aşkın gönüllü ve 300’den fazla çocuğun yer aldığını belirtiyor. Çocuklar, kurulan istasyonlarda farklı deneyimler yaşayarak sağlıklı yaşam ve bağımlılıklardan uzak durma konularında bilgi ve beceri kazanacak. Dinç, bu sürecin çok önemli olduğunu ifade ediyor.

EGEMENLİK VE BAĞIMSIZLIK VURGUSU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hatırlatan Dinç, “Egemenlik, Yeşilayın kuruluş sebeplerinden biri. Bu, sadece toprak egemenliği değil, insanın bedeninin, ruhunun ve zihninin egemenliğini de kapsıyor” diyor. Dinç, çocuklara ulusal egemenlik bayramının mesajlarını iletebilmek için bu şenliği düzenlediklerini belirtiyor. Ayrıca, bu şenliğin çocuklar tarafından uzun zamandır beklenildiğini ve Türkiye’nin dört bir yanında 120 şubede 300’ün üzerinde çocuk şenliği faaliyeti yapılacağını aktarıyor.

ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Dinç, bağımlılıkla ilgili en büyük risk faktörünün çocuklarda olduğunu vurguluyor. “Çocukların davranışlarını kontrol etme anlamında desteğe ihtiyaçları var. O yüzden rehberlik önemli” diyor. Bağımlılık endüstrisinin genellikle çocukları ve gençleri hedef aldığını belirten Dinç, erken yaşta başlayan bağımlılıkların kalıcı hasar bıraktığını ve bu nedenle her insanı korumaya çalıştıklarını ifade ediyor.

Şenliğe katılan 12 yaşındaki Ela Özbay, takı tasarımı yapmayı sevdiğini belirtiyor ve “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ün bize armağanı, o yüzden çok mutluyum” diyor. 11 yaşındaki Şükrü Selim Avanaj ise taş boyama atölyesinin dikkatini çektiğini, bayramın çok güzel geçtiğini ve gösteri için heyecanlı olduğunu aktararak düşüncelerini paylaşıyor.

ETKİNLİĞE ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Etkinliğe ayrıca TRT’nin “Kod Adı Kırlangıç” dizisinin oyuncuları Elif Kurtaran, Göktuğ Yıldırım, Haktan Küçükçeşme, Musa Özgeç, Ceylin Selin Arslan, Şeyma Cömert ve Kadir Bertan da katıldı. Şenlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özgü koltuk devri geleneği de yapıldı. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç’in koltuğuna oturan Elif Kurtaran, etkinlik nedeniyle tüm çocuklar adına kuruma teşekkür ediyor.