Yeşilay 3×3 Basketbol Turnuvası Düzenlendi

TURNUVANIN ORGANİZASYONU VE AMACI

Yeşilay Spor Oyunları Sokaklar Bizim 3×3 Basketbol Turnuvası, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi ve Yeşilay Spor Kulübünün işbirliğiyle hayata geçirildi. 81 ilde düzenlenen bu turnuva ile Yeşilay Haftası faaliyetleri start aldı.

SPORCULAR VE AİLELER

Turnuvaya katılan 160 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği etkinlikte, aynı zamanda aileler de Yeşilay ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilenme fırsatı buldu. Sporcu çocuklarımıza, “hayatları boyunca zararlı alışkanlıklardan uzak durma” teması Yeşilay Gönüllüleri tarafından aktarıldı.