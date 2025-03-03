Haberler

Yeşilay 3×3 Basketbol Turnuvası Düzenlendi

yesilay-3x3-basketbol-turnuvasi-duzenlendi

TURNUVANIN ORGANİZASYONU VE AMACI

Yeşilay Spor Oyunları Sokaklar Bizim 3×3 Basketbol Turnuvası, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi ve Yeşilay Spor Kulübünün işbirliğiyle hayata geçirildi. 81 ilde düzenlenen bu turnuva ile Yeşilay Haftası faaliyetleri start aldı.

SPORCULAR VE AİLELER

Turnuvaya katılan 160 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği etkinlikte, aynı zamanda aileler de Yeşilay ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilenme fırsatı buldu. Sporcu çocuklarımıza, “hayatları boyunca zararlı alışkanlıklardan uzak durma” teması Yeşilay Gönüllüleri tarafından aktarıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

“Zehirli Akrep Türü Literatüre Kazandırıldı”

Prof. Dr. Serdar Karakurt, Selçuk Üniversitesi'nde keşfettiği zehirli akrebi "Scorpio Karakurdi" olarak adlandırdı ve bu canlıların kolon kanseri tedavisinde umut vaat ettiğini belirtti.
Haberler

Jandarma, Kırklareli’nde Okul Servislerini Denetledi

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, okul servis araçlarını denetleyerek öğrencilere emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgi verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.