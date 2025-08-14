Yeşilay Amasya Etkinliği Gerçekleşti

YEŞİLAY’IN SAĞLIKLI YAŞAM ETKİNLİĞİ

Yeşilay Amasya Şubesi, “Yeşilay ve Sağlıklı Yaşam” temalı bir etkinlik düzenliyor. Etkinlik, Yeşilırmak kenarında kurulan stantta, başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm halkı bağımlılık ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirmeyi amaçlıyor. Bu süreçte, bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilgilendirici materyaller dağıtılıyor ve katılımcılara çeşitli konularda farkındalık yaratmaya çalışılıyor.

Amasya Valisi ETKİNLİĞE KATILDI

Amasya Valisi Önder Bakan da etkinliğe katılarak standı ziyaret ediyor. Yeşilay Amasya Şube Başkanı Selim Türkmen, bağımlılığın bireyin sağlığını değil, ailesini, çevresini ve toplumu da etkileyen ciddi bir sorun olduğunu belirtiyor. Türkmen, “Biz Yeşilay olarak amacımız; farkındalık yaratmak, doğru bilgilendirmek ve insanları sağlıklı yaşam seçimlerine yönlendirmek” diyor.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İÇİN BİRLİK OLALIM

Türkmen, her bireyin gençleri, aileleri ve çevreleri korumak için küçük adımlar atabileceğini ifade ediyor. “Unutmayalım ki, destek ve bilinçli rehberlik ile bağımlılıkların önüne geçmek mümkündür. Gelin, birlikte güçlü bir toplum için bağımlılıklarla mücadelede el ele verelim. Sağlıklı bir gelecek, bilinçli seçimlerden başlar” şeklinde konuşuyor.