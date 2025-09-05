Yeşilay Amasya Şubesi Başkanı Türkmen, Hekimlerle Çalışıyoruz

TOPLUM SAĞLIĞINA DESTEK VERİYORLAR

Yeşilay Amasya Şubesi Başkanı Selim Türkmen, “Toplum sağlığını korumaya katkı sağlamak için hekimlerimizle bağımsızlık seferberliği kapsamında omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı. Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Amasya 6 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde bulunan aile hekimlerine ziyaret gerçekleştiren Türkmen ve ekibi, bu sağlık çalışanlarına sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür etti.

BAĞIMLILIKLARIN ÖNLENMESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli alanlarından biri bağımlılıkların önlenmesi olarak değerlendiriliyor. Türkmen, “Yeşilay olarak tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılıklarına karşı farkındalık oluşturarak toplum sağlığını korumaya katkı sağlamak için hekimlerimizle bağımsızlık seferberliği kapsamında omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz. Halk sağlığı için özveri ile çalışan aile hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DE ZİYARETTE YER ALDI

Ziyaret sırasında, Yeşilay yönetim kurulu üyesi olan İl Sağlık Müdürü Dursun Koç’un da katıldığı belirtildi. Bu tür etkinliklerin, toplumun sağlığını destekleme amacı taşıdığı vurgulanıyor.