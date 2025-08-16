Yeşilay Amasya Şubesi Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti

YEŞİLAY AMASYA ŞUBESİ FAALİYETLERİ

Yeşilay Amasya Şubesi, sağlık çalışanlarına yönelik farkındalık faaliyetleri kapsamında önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Amasya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde görev yapan genç hekimler Dr. Furkan Deniz ve Dr. Elif İnal ile bir araya gelen Yeşilay Amasya Şube Başkanı Selim Türkmen, organizasyonun sağlıklı yaşam vizyonunu ve bağımlılıkla mücadelenin önemini aktardı.

GENÇ HEKİMLERE TEŞEKKÜR

Ziyaret sırasında bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konusundaki duyarlılıkları için genç hekimlere teşekkür eden Türkmen, “Toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak amacıyla yürüttüğümüz Bağımsızlık Seferberliği’ne katkı sağlayan kıymetli hekimlerimize Yeşilay camiası adına şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Türkmen, Yeşilay’ın yalnızca bağımlılıkla mücadele eden bir kuruluş olmadığını, aynı zamanda sağlıklı ve bilinçli bir toplum inşasına katkı sunan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurguladı.