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Yeşilay Badminton Turnuvası Sona Erdi

BADMİNTON TURNUVASI SONLANDI

Samsun Yeşilay Şubesi’nin düzenlediği liseler arası badminton turnuvası başarıyla tamamlandı. Turnuva, Atakum’daki kapalı spor salonunda gerçekleştirildi ve Genç Yeşilay Lise Komisyonu tarafından sağlıklı yaşam konusuna dikkat çekmek amacıyla organize edildi.

GENÇLERİN SPOR İHTİYACI

Turnuva boyunca 5 farklı liseden katılan gençler, sportif bir ruh içerisinde mücadele etti. Bu etkinlik, gençlere sağlıklı yaşamı ve spor yapmayı teşvik etmeyi hedefliyor. Yeşilay’ın gençler üzerindeki olumlu etkisini bir kez daha gözler önüne seren turnuvada, dereceye girenlere madalyaları teslim edildi.

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