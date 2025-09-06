Yeşilay Bağımlılıkla Mücadele Ediyor

BAĞIMLILIKLA MÜCADELENİN ÖNEMİ

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, çocukları bağımlılıktan korumanın ve kurtarmanın her bireyin sorumluluğu olduğunu, kurumunun bu alanda 105 yıldır dünyaya örnek olacak şekilde liderlik ettiğini belirtti. Kilis’teki Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni ziyaret eden Dinç, burada yaptığı konuşmada, Yeşilay’ın özellikle gençler ve çocukların bağımlılıktan uzak durması amacıyla her türlü kaynağını seferber ettiğini ifade etti. Türkiye Yeşilay olarak 105 yıldır bağımlılıkla mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Dinç, “Bir sevdamız var. Hiçbir insanımız bağımlı olmasın istiyoruz. ‘Bağımsızlık, insanımıza, memleketimize en çok yakışan şeydir.’ diyoruz. Bağımlılığın bir insanın ve bir memleketin başına gelebilecek en kötü şey olduğunu söylüyoruz. Bu sebeple, bu vatanın topraklarına ve insanlarına sahip çıkmak açısından, bağımlılıkla mücadelenin en temel konulardan biri olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada, başta genel merkezimiz olmak üzere tüm şubelerimiz, gece gündüz çalışıyor.” şeklinde konuştu.

ÜCRETSİZ HİZMETLER VE GİZLİLİK

Dinç, Yeşilay danışmanlık merkezleri aracılığıyla bağımlılıkla mücadele edenlere ücretsiz ve gizlilik esaslı psikoterapi ile sosyal destek sunduklarını söyledi. “Merkezlerimizde psikologlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız, atölye öğretmenlerimiz, bağımlı kardeşlerimizin bu bağımlılıklarından kurtulmaları için ücretsiz ve gizlilik esaslı destek veriyorlar.” diyen Dinç, “Ücretsiz olması oldukça önemli çünkü bağımlılık, uzun süredir maddi anlamda bir yük getirebiliyor. Bu nedenle, hizmetlerimizi ücretsiz sunmayı tercih ediyoruz. Gizlilik de başka bir konu. Bazen bağımlı bireyler, bir devlet kurumuna başvurmakta tereddüt edebiliyorlar ama Yeşilay danışmanlık merkezleri, sivil toplum kuruluşları olarak, hem ücretsiz hem de gizlilik esaslı hizmet sunuyorlar. Gönül rahatlığıyla buraya gelerek hizmetlerimizden yararlanabilirler.” diye ekledi.

KİLİS’TE FAALİYETLER DEVAM EDECEK

Dinç, Yeşilay olarak Kilis’te her sokakta ve her mahallede etkinlik gösterme hedefinde olduklarını belirtti. Yeşilay Kilis Şube Başkanı Osman Ertuğrul Sağlam da Genel Başkan Dinç’e ziyaretleri için teşekkür etti.