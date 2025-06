Yeşilay Başkanı Dinç, Bağımlılıkla Mücadele Ediyor

BAĞIMSIZ GENÇLİK KÜLTÜRÜNE VURGUSU

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımsız bir gençlik kültürü oluşturmak adına büyük çabalar gösterdiklerini belirtiyor. “Çünkü biliyoruz ki bir toplumun başına gelebilecek en kötü şey gençliğinin bağımlı olmasıdır” şeklinde konuşan Dinç, Bartın’a yaptığı ziyarette Yeşilay Bartın Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti. Şube Başkanı Çağrı Pekdiker ve YEDAM ekibiyle görüşerek gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi alan Dinç, bağımlılıkla mücadele için yürütülen çalışmaları paylaştı.

BAĞIMLILIĞIN ZARARLARI

Dinç, bireylerin bağımlılığına dikkat çekerek, “Geleceğinin bağımlılık üzerinden ipotek altına alınmasıdır. Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey de bir insanın bağımlı olması” dedi. Bağımlılığın insanı her açıdan etkileyip zor durumda bıraktığını ifade eden Dinç, “İşini, ilişkilerini, bedenini, zihnini, duygularını bozar. İnsanı kendinin esiri haline getirir” şeklinde sözlerini sürdürdü. Türkiye’nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplam 105 noktada ücretsiz hizmet sunan Yeşilay danışmanlık merkezleri hakkında bilgi veren Dinç, “Bu çalışmanın temelini atarken dünyadaki bütün modellere baktık. Dünyada bu kadar kapsamlı, bu kadar etkili ücretsiz çalışma yok” dedi.

KUMAR BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE DEĞİNDİ

Dinç, kumar bağımlılığının hem dünya genelinde hem de ülkede artış gösterdiğine işaret ederek, bunun insanlara yalnızca ekonomik kayıplar değil, aile ilişkileri ve genel yaşam kalitesi açısından da büyük kayıplar getirdiğini vurguladı. Hiç kimseyi bağımlılıkla kaybetmek istemediklerinin altını çizen Dinç, “Bu dönemde kumar bağımlılığı başta olmak üzere diğer bağımlılıklara karşı insanımızı koruma, kollama, bağımlılıkları önleme noktasında büyük kararlılığımız var” dedi.

Dinç, bağımlılık endüstrisinin her mahalleye girmesi gibi kendilerinin de her sokakta var olacaklarını belirtti. “Onlar ne kadar kararlıysa biz iki kat kararlıyız” diyen Dinç, gençler ve çocuklar için çalıştıklarını, “O yüzden büyük azimle, büyük kararlılıkla ülkemizin her yerinde bu çalışmayı yapacağız” ifadesini kullandı. Ayrıca, Yeşilay şubeleri ve danışmanlık merkezlerinin bağımlılıkla mücadele çabalarını sürdürdüğünü ve bireylerin de bu süreçte destek vermesi gerektiğini vurguladı.