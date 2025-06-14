Yeşilay Başkanı Dİnç, Bartın’da açıklama yaptı. Bağımlılıkla Mücadele konusunu vurguladı. CHP Milletvekili Pala’ya tepki gösterdi. 105 yıllık geçmiş yok sayılmamalı. Denetim raporları internetten görülebilir. Alkol, tütün, kumar sorunları ile mücadele edilecek

TEPKİ GÖSTERDİ

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Bartın’da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın Sağlık Bakanlığı bütçesinden Yeşilay’a 2024 yılında yönlendirilen bütçe ile ilgili soru önergesine sert bir şekilde karşılık verdi. Dinç, “Halbuki beyefendiler zahmet etseler internet sitemize girseler bağımsız denetim raporlarımıza baksalar kalem kalem nerede ne harcandığı belli” ifadesini kullandı.

KURUMUN GEÇMİŞİNE VURGU YAPTI

Yeşilay Genel Başkanı, Yeşil Bartın Şubesini ziyaret ederek, Danışmanlık Merkezi olarak da kullanılan binayı gezdi. Gazetecilerin sorularına yanıt verirken CHP Milletvekilinin 1 milyar 240 milyon TL tutarındaki bütçeye dair önergesini eleştiren Dinç, Yeşilay’ın 105 yılı aşkın süredir bağımlılıkla mücadele eden bir kuruluş olduğunu vurguladı. “Yeşilay’ın çalışmalarını ‘gizli yürütme’ diye bir şey yok. Düzenli olarak denetim raporumuz, web sitemizde yayınlanıyor” şeklinde konuştu.

SİYASİ MALZEME HALİNE GETİRİLMEMELİ

Dinç, bazı kişilerin eleştirilerini şaşkınlıkla karşıladığını belirtti. Sağlık Bakanlığı’na önerge olarak verilen bu eleştirilerin, Yeşilay hakkında sanki bir şeylerin gizlendiği gibi bir algı oluşturmaya çalıştığını aktardı. “Bu durum memleketimiz için üzücü bir durum” diyen Dinç, “Yani günlük siyasete kurumlarımızın alet edilmemesi lazım. Kurumlar hepimizin kurumu” açıklamasını yaptı.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE SÜRECEK

Son olarak, Bartın’daki en önemli bağımlılık sorunlarının alkol, tütün ve kumar olduğunu ifade eden Dinç, sokak sokak bu bağımlılıklarla mücadele edeceklerini kaydetti.