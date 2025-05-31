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Yeşilay Batman Bilgilendirme Yaptı

YEŞİLAY BATMAN ŞUBESİ SİGARA BAĞIMLILIĞINA DİKKAT ÇEKİYOR

Yeşilay Batman Şubesi, sigara bağımlılığı ile mücadele konusunda vatandaşları bilgilendiriyor. İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen etkinlik çerçevesinde, 31 Mayıs Dünya Tütünsüzlük Günü dolayısıyla kent merkezinde bir stant kuruldu. Bu stantta, Yeşilay Batman Şubesi Koordinatörü Özge Kızar ve İl Sağlık Müdürlüğü personelleri, tütün bağımlılığı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

DESTEK VE YÖNLENDİRME HİZMETLERİ

Kızar, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara gerekli destek ve yönlendirmeleri sağladıklarını belirtti. “Ölçüm cihazlarımız var. İl Sağlık Müdürlüğü personelleri ile birlikte ölçümler yaparak onları bilgilendiriyoruz. Web sitemizden yararlanabileceklerini de söylüyoruz.” diyen Kızar, sigarayı bırakmayı isteyen kişileri Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne yönlendirdiklerini ifade etti. Gerekli açıklamalar ve yönlendirmelerin etkin bir şekilde yapıldığını vurguladı.

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