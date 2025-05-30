Yeşilay Bisiklet Turu 1 Haziran’da

BİSİKLET TURU 1 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Yeşilay’ın “Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim” temasıyla bu yıl 12’nci kez düzenlediği bisiklet turu, Mersin’de 1 Haziran’da gerçekleştiriliyor. Yeşilay Mersin Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2011’den bu yana geleneksel olarak düzenlenen bisiklet turu, 1 Haziran Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılacak olan etkinliğin Mersin etabı, Özgecan Aslan Barış Meydanı’ndan start alacak.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINIYOR

Turlar sırasında katılımcıların güvenliğini sağlamak ve trafik akışını olumsuz yönde etkilememek için Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gerekli önlemleri alacak. Yeşilay Mersin Şube Başkanı Kemalettin Erdoğan, bu etkinliğe tüm vatandaşları davet etti. Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde farkındalık oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Erdoğan, “Toplumumuzu bağımlılıkların her türlüsüne karşı bilinçlendirmek, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmak amacıyla yürüttüğümüz etkinliklerimiz önümüzdeki günlerde de artarak sürecektir. Sizleri de bu anlamlı yolculukta yanımızda görmekten mutluluk duyarız.” şeklinde ifade etti.