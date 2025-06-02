Yeşilay Bisiklet Turu Düzenlendi

YETİŞEN BİSİKLET TURU ETKİNLİĞİ

Yeşilay, 12’inci kez düzenlediği Bisiklet Turu’nu bu yıl 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdi. Etkinlik, Bisikletliler Derneği iş birliği ile yapıldı ve bisikletliler ilk olarak Tarihi Kars Kalesi’nin bulunduğu Bedesten Bölgesi’nde pedal çevirerek tura başladı. Gençlik Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü de etkinliğe katılarak bisiklet sürdü. Bu yıl, etkinlik yoğun ilgi gördü.

AMACIMIZ FARKINDALIK YARATMAK

Etkinlikte söz alan Kars Yeşilay Şube Başkanı Gamze İlgar, “Bugün Bedesten Bölgesi’nde başlayıp tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan 12. geleneksel bisiklet turumuzu gerçekleştirdik. Turumuzun son ayağında Devlet Konservatuarı’ndayız. Burada da bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Çekilişle beraber gençlerimize hediyeler dağıttık. Amacımız şehrimizde bisiklet farkındalığını arttırarak sportif faaliyetlere katkı sağlamak” dedi.

ETKİNLİK BİTERKEN HEDİYELER DAĞITILDI

Bedesten Bölgesi’nden başlayan bisiklet turu, Devlet Konservatuarı Fakültesi Kampüsü’nde sona erdi. Etkinliğe katılan 10 talihli katılımcıya çekilişle kask ve gözlük hediye edildi. Bu tür organizasyonlar, bisiklete olan ilgiyi artırmayı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmeyi hedefliyor.