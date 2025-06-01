Yeşilay Bisiklet Turu Düzenlendi

GAZİANTEP’TE BİSİKLET TURU COŞKUYLA DÜZENLENDİ

Gaziantep, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş’ta Yeşilay tarafından “Sağlığın keyfini birlikte sürelim” sloganıyla gerçekleştirilen 12. Yeşilay Bisiklet Turu etkinliğinde bisikletli gruplar pedal çevirdi. Gaziantep Üniversitesi önünden başlayan bu etkinlik, Demokrasi Meydanı’nda sona erdi. Yaklaşık 100 amatör ve profesyonel bisikletçi bu etkinliğe katıldı. Sağlıklı yaşam bilincini artırmayı hedefleyen etkinlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de bisiklet sürdü. Şahin, AA muhabirine, ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen etkinliğin Gaziantep’te büyük bir coşkuyla geçildiğini söyledi. Bisiklet turunun sağlık ve sporun buluştuğu bir gün haline geldiğini belirterek, “Gaziantep spor şehri. Bisiklet sporunun algısını oluşturmak istiyoruz. İnşallah etkin bir gün olacak. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim.” diye konuştu.

KİLİS’TE FARKINDALIK YARATILIYOR

Kilis’te de “Sağlığın keyfini birlikte sürelim” sloganıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde başlayan bisiklet turu, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, bu etkinliği farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediklerini belirtti. “Kilis’te Yeşilay olarak bağımlılıkla mücadelede çok güzel şeyler yapılıyor. Bu anlamda Yeşilay çalışanlarına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullanarak, Valilik olarak bağımlılıkla mücadele konusunda en iyi desteği sunmaya devam edeceklerini dile getirdi. Etkinliğe kurum müdürleri, STK temsilcileri, Yeşilay ve Kızılay gönüllüleri ile vatandaşlar katıldı.

KAHRAMANMARAŞ’TA SAĞLIKLI YAŞAM VURGUSU

Kahramanmaraş’ta “Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim” temasıyla gerçekleştirilen 12. Yeşilay Bisiklet Turu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünden başladı. Yeşilay yelekleri giymiş katılımcılar, Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaklaşık 5 kilometre pedal çevirerek turu başladıkları yere geri döndü. Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Uçar, bu etkinliğe katılarak sağlıklı yaşam için pedal çevirdiklerini söyledi. Uçar, bisiklet turunun illerde eş zamanlı yapıldığını hatırlatarak, bu etkinliğin sadece spor aktivitesi olmadığını, aynı zamanda sağlıklı ve bilinçli yaşam konusunda toplumsal bir mesaj taşıdığını dile getirdi. Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan ise etkinliklerin, gençlerin ve yaşlıların spora yönlendirilmesiyle obezite ve bağımlılıklardan korunması açısından önem taşıdığını vurguladı.

MALATYA’DA HAREKETLİ YAŞAM VURGUSU

Malatya’da “Sağlığın keyfini birlikte sürelim” temasına sahip bisiklet turu, Battalgazi Belediyesi önünden başlayarak Kırkgöz Sahili’nde sona erdi. Sağlıklı ve hareketli yaşamın öneminin vurgulandığı bu etkinlikte birçok vatandaş pedal çevirdi. Etkinlik kapsamında, kurum müdürleri, Yeşilay gönüllüleri ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

ADIYAMAN’DA SAĞLIKLI YAŞAM DAVETİ

Adıyaman’daki etkinlik de Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirildi. Burada sağlıklı ve hareketli yaşamın öneminin vurgulandığı etkinlikte, birçok vatandaş pedal çevirdi. Yine burada da etkinliğe kurum müdürleri, Yeşilay gönüllüleri ve halk katılım gösterdi.