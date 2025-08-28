Yeşilay Bursa, Bağımlılıkları Önlemek İçin Güçlü

BAĞIMLILIKLA MÜCADLEDE YENİ ADIM

Yeşilay Bursa Şube Başkanı Suat Arvas, “Bağımsızlık Seferberliği” çerçevesinde bağımlılıkla mücadelede etkinliği artırmak için 17 ilçede yeni temsilcilerin atandığını açıkladı. Arvas, yaptığı açıklamada, “Bağımlılıklar, bireysel ve toplumsal boyutlarıyla ele alınması gereken ciddi bir sorun. Yeşilay Bursa Şubesi olarak, bu sorunla daha kapsamlı ve etkin mücadele edebilmek için 17 ilçemizde temsilcilerimizi görevlendirdik” şeklinde sözler kullandı.

TEMSİLCİLERİN ROLLERİ

Arvas, ilçe temsilcilerinin Yeşilay’ın işlevlerini ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hizmetlerini tanıtarak, bağımlılığın önlenmesi için farkındalık çalışmaları yapacağını belirtti. “Temsilcilerimiz aracılığıyla okullar, kamu kurumları ve toplumun tüm kesimleri ile doğrudan temas kurmayı hedefliyoruz” ifadesini kullanan Arvas, sağlıklı ve bağımsız bir toplum için kararlılıkla çalışacaklarını vurguladı.

Yeşilay Bursa, “Bağımsızlık Seferberliği” amaçları doğrultusunda topluma ulaşarak bağımlılıklardan uzak bir yaşam bilincini yaymayı hedefliyor. Yapılan çalışmalarda, bağımlılıkla mücadelede her bireyin ve kurumun katkısının önemli olduğu belirtiliyor.