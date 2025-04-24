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Yeşilay, Çocuklar İçin Etkinlik Düzenledi

ETKİNLİĞİN AMACI

Yeşilay Balıkesir Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla “Benim Kulübüm Yeşilay” etkinliğini düzenledi. Bu etkinlik, Balıkesir’de, Tatlıpınar ilk ve ortaokulunda gerçekleştirildi. Etkinliğe, Yeşilay Balıkesir Şubesi Gençlik Komisyonu ile BAUN Genç Yeşilay ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Birleşmiş Milletler 75. yıl Gençlik Merkezi gönüllüleri destek verdi.

ÇOCUKLARA YETİŞKİN OLACAK DOĞRU BİLGİLER SUNULDU

Etkinlikte, çeşitli oyunlar düzenlendi ve çocuklara Yeşilay’ın faaliyetlerinden bahsedildi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Balıkesir Şube Başkanı Muhammed Mürşid Canbulat, çocukların küçük yaşta edinecekleri doğru bilgilerin, yaşamları boyunca kalıcı olacağını ifade etti. Canbulat, Yeşilay olarak Balıkesir’in tüm ilçelerinde pek çok etkinlik gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “Çocuklar bizim kıymetlimiz, onlara her zaman sahip çıkıp kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” dedi.

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