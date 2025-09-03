Yeşilay Çorum Tarım İşçilerini Ziyaret Etti

YEŞİLAY ÇORUM ŞUBESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ZİYARET

Mevlit Kandili nedeniyle Yeşilay Çorum Şubesi, kentteki mevsimlik tarım işçilerine bir ziyaret gerçekleştirdi. Şube yetkilileri, bu özel günde tarım işçilerinin Mevlit Kandili’ni kutladı. Ziyaretin amacı, tarım işçileriyle dayanışma içinde olmak ve onlara destek sunmak olarak belirlendi.

ETKİNLİKLERLE DOLU BİR GÜN

Gerçekleştirilen ziyarette, tarım işçilerinin çocuklarıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu etkinlikler, hem çocukların eğlenmesini sağlamak hem de ailelere yönelik bir araya gelme fırsatı oluşturmak amacı taşımaktaydı. Yeşilay, böylelikle toplumsal bağları güçlendirmeyi hedefliyor.