Yeşilay’dan Mesaj Var Etkinliği Düzenlendi

BAĞIMLILIĞA DİKKAT ÇEKEN ETKİNLİK

Yeşilay Rize Şubesi, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için “Yeşilay’dan size mektup var” isimli bir etkinlik düzenliyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çalışanları, Portakallık Mahallesi sahilinde geçenlerde yapılan faaliyet kapsamında, vatandaşlara içerisinde bağımlılıkla ilgili notların yer aldığı yeşil ve mavi renkli zarflar dağıttı ve hediyeler sundu.

VATANDAŞLARA MESAJ ULAŞTIRILDI

Yeşilay Şube Başkanı Selçuk Beşikçi, “Yeşilay’dan size mesaj var” etkinliğiyle, mektup içindeki küçük mesajları vatandaşlara ulaştırdıklarını ifade ediyor. Aynı zamanda Yeşilay ve YEDAM hakkında bilgi verdiklerini belirten Beşikçi, başlıca hedeflerinin herkesi bağımlılıktan uzak tutmak olduğunu kaydediyor.

FARKINDALIK YARATMAK AMACIYLA TOPLANDILAR

YEDAM’da görevli psikolog Merve Şirin, Yeşilay ile ilgili bir farkındalık yaratmak için bir araya geldiklerini vurguluyor. Duygu Paça isimli bir katılımcı, kendisine verilen zarftaki notu okuduktan sonra, bu tür etkinliklerin toplumda olumlu bir farkındalık oluşturduğunu dile getiriyor.