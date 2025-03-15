Yeşilay’dan Üniversitelere Bağımlılık Mücadelesi Desteği

ETKİNLİK BİLGİLENDİRME AMAÇLI DÜZENLENDİ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü iş birliğiyle bağımlılıkla mücadeleye yönelik bir bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Bu etkinlik, “En İyi Narkotik Polisi Anne” Projesi çerçevesinde düzenlenirken, öğrencilere NARKOGENÇLİK sunumu, NARVAS Projesi ve UYUMA Uygulaması hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu.

UZMANLAR ÖNEMLİ BİLGİLER PAYLAŞTI

Etkinlikte konuşmalar yapan uzmanlar, bağımlılığın tehlikeleri ve önlenmesi üzerine değerli bilgiler aktardı. NARKOGENÇLİK sunumu süresince gençlerin bağımlılığa karşı dikkat etmeleri gereken hususlar üzerinde duruldu. Ayrıca, NARVAS Projesi ile uyuşturucuyla mücadelede uygulanan yeni yaklaşımlar tanıtıldı. Katılımcılara UYUMA Uygulamasının kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik bilgiler de verildi. Bu bağlamda, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına karşı toplumun bilinçlendirilmesi amacı öne çıktı.

BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK

Etkinliğin sonunda, katılımcılara www.narkotikpolisianne.com adresinden daha fazla bilgi edinebilecekleri hatırlatıldı. Böylece, bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceği ve gençlerin bağımlılıkla mücadelede daha bilinçli bireyler olarak yetiştirileceği ifade edildi.