Yeşilay Düzce, Tütünsüz Günü Etkinliği Düzenledi

YEŞİLAY DÜZCE ŞUBESİ’NİN FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

Yeşilay Düzce Şubesi, “31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü” dolayısıyla stant kuruyor. Valilik kampüsünde gerçekleştirilen stantta farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik yapılıyor. Bu etkinlikte, vatandaşlara tütün ürünlerinin sağlık üzerindeki zararları hakkında bilgiler veriliyor ve bilgilendirici broşürler dağıtıyor.

SİGARA KULLANANLARA ÜCRETSİZ HİZMET

İl Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay kadın komisyonu üyeleri ve gönüllülerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, sigara kullananlara ücretsiz karbonmonoksit ölçümü uygulaması gerçekleştiriliyor. Bu hizmet, tütün kullanımı ile ilgili farkındalığı artırmayı hedefliyor.