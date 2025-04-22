Yeşilay Edirne Tiyatroda Bilgi Verdi

YEŞİLAY EDİRNE ŞUBESİ TİYATRO DÜZENLEDİ

Yeşilay Edirne Şubesi, tiyatroseverlere yönelik bir etkinlik gerçekleştirdi. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde ortaya konan “Yarınlara Geç Kalmadan” adlı tiyatro oyunu, polislerin uyuşturucuyla mücadelesini izleyicilere aktardı. Bu etkinlikte Yeşilay, stant açarak tiyatroseverler ve öğrencilerle buluştu, bilgilendirici broşürler dağıttı.

ONUR VERİCİ ZİYARETLER

Etkinliğe katılanlar arasında, Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Gündüz de bulunuyor. Ziyaretçiler, Yeşilay ekibini çalışmalarından dolayı tebrik etti. Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Seçkin, etkinlik ve çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.