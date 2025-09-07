Yeşilay Edirne Ziyaret Gerçekleştirdi

YEŞİLAY’IN ZİYARETİ

Yeşilay Edirne Şubesi Başkanı Müzekka Bayrak ve yönetim kurulu üyeleri, Halk Sağlığı Haftası nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti. Yeşilay heyeti, bu ziyaret sırasında İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Kaya ile bir araya geldi.

HEDEF BAŞARI

Bayrak, Halk Sağlığı Haftası’nı kutlayarak, Yıldırım ve Kaya’ya çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret esnasında sağlık müdürlüğü ve Yeşilay’ın gerçekleştirdiği projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı. Ayrıca, işbirliklerine dair değerlendirmeler gerçekleştirildi.