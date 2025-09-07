Haberler

Yeşilay Edirne Ziyaret Gerçekleştirdi

YEŞİLAY’IN ZİYARETİ

Yeşilay Edirne Şubesi Başkanı Müzekka Bayrak ve yönetim kurulu üyeleri, Halk Sağlığı Haftası nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti. Yeşilay heyeti, bu ziyaret sırasında İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Kaya ile bir araya geldi.

HEDEF BAŞARI

Bayrak, Halk Sağlığı Haftası’nı kutlayarak, Yıldırım ve Kaya’ya çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret esnasında sağlık müdürlüğü ve Yeşilay’ın gerçekleştirdiği projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı. Ayrıca, işbirliklerine dair değerlendirmeler gerçekleştirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Bakan Göktaş, Kıbrıs Gazisi’ni Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Kıbrıs Gazisi Mustafa Bulut ve eşi Fatma Birgül Bulut'u evlerinde ziyaret edip Aile Yılı dolayısıyla tebrik etti.
Haberler

Manyas’ta meydana gelen trafik kazası

Manyas'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, üç kişi yaralandı. Araç elektrik direğine çarptı; ağır yaralı bir kişi hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.