Yeşilay Hatay İbrahim Kuyubaşıoğlu, Ziyaret Etti

ZİYARET VE REKABETÇİ ÇALIŞMALAR

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek’i ziyaret etti. Kuyubaşıoğlu ve beraberindeki ekip, bu ziyaret sırasında bağımlılıkla mücadele üzerine yürütülen faaliyetler hakkında Bebek’e bilgi sundu.

ORTAK HEDEFLER VE BAŞARILAR

Bebek, Yeşilay Hatay Şubesinin çalışmalarında başarılar diledi. Ayrıca ziyarette, bağımlılıkla mücadele kapsamında öğrenci yurtları ve gençlik merkezlerinde gerçekleştirilebilecek ortak projeler değerlendirildi. Bu çalışmaların gençlerin sağlıklı gelişimine katkıda bulunması hedefleniyor.

ÖNEMLİ

Geleceği Şekillendiren Proje Yarışması Uzatıldı

Samsun'da düzenlenecek 'Geleceğe Yön Veren Kooperatifçilik Fikirleri Proje Yarışması'na katılım süresi, yoğun ilgi nedeniyle 10 Ekim 2025'e kadar uzatıldı ve 90 bin TL ödül verilecek.
Kırtasiye Alışverişi Başladı. 8 Eylül Eğitim Yılı. Veliler Erken Alışveriş Yapıyor. Fiyatlar Müşterileri Memnun Ediyor. Kırtasiyeden Alım Önemli. Sağlıklı Ürünler Tercih Edilmeli

Veliler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için çocuklarının kırtasiye malzemelerini temin etmek üzere market ve kırtasiye dükkanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatlar sabit kalırken, güvenli ürün seçiminin önemi vurgulanıyor.

