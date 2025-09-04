Yeşilay Hatay İbrahim Kuyubaşıoğlu, Ziyaret Etti

ZİYARET VE REKABETÇİ ÇALIŞMALAR

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek’i ziyaret etti. Kuyubaşıoğlu ve beraberindeki ekip, bu ziyaret sırasında bağımlılıkla mücadele üzerine yürütülen faaliyetler hakkında Bebek’e bilgi sundu.

ORTAK HEDEFLER VE BAŞARILAR

Bebek, Yeşilay Hatay Şubesinin çalışmalarında başarılar diledi. Ayrıca ziyarette, bağımlılıkla mücadele kapsamında öğrenci yurtları ve gençlik merkezlerinde gerçekleştirilebilecek ortak projeler değerlendirildi. Bu çalışmaların gençlerin sağlıklı gelişimine katkıda bulunması hedefleniyor.