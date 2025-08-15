Haberler

Yeşilay Huzurevi’nde Eğitim Verdi

BAĞIMLILIK EĞİTİMİ VERİLDİ

Yeşilay Çorum Şubesi Kadın ve Gençlik komisyonları, huzurevi sakinlerine yönelik bağımlılık eğitimi düzenledi. Yeşilay tarafından yapılan yazılı açıklamaya bakıldığında, Kamile ve Hacı Ahmet Akdağ Yaşam Evi’ni ziyaret eden Yeşilay ekibi, bağımlılık türleri ve bu sorunla mücadele yöntemleri hakkında bilgi aktardı. Eğitimde huzurevi sakinlerine, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca zararlı maddelerden kaçınmakla değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirerek de mümkün olduğu ifade edildi.

SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARI ÖNEMLİ

Yeşilay görevlileri, düzenli fiziksel aktivite, dengeli beslenme, sosyal etkinliklere katılım ve psikolojik destek mekanizmalarının bağımlılıkla mücadeledeki önemini vurguladı. Eğitimden sonra huzurevi sakinlerinin sosyal etkileşimlerini güçlendirmek ve moral-motivasyonlarını artırmak amacıyla sohbet programı düzenlendi. Bu etkinlikte bilgi yarışması ve çeşitli eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi. Katılımcılar, geçmiş anılarını paylaşarak gençlere hayat tecrübelerinden örnekler verdi ve bağımlılıkla mücadelede kişisel tavsiyelerde bulundu.

FARKINDALIK YARATMA HEDEFİ

Açıklamada, “Yeşilay Çorum Şubesi olarak, toplumun her yaş grubunda bağımlılıkla mücadele farkındalığını artırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Bize kapılarını açan ve gönüllerini bizimle paylaşan tüm büyüklerimize ve huzurevi çalışanlarına gönülden teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.

