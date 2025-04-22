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Yeşilay’ı Tanıttılar, Yüz Boyama Etkinliği

ETKİNLİKTE YÜZ BOYAMA VE TANITIM YAPILDI

Yeşilay görevlileri, Tokat’ta anneler ve çocuklara yönelik tanıtım etkinliği düzenledi. Yeşilay Tokat Şubesi, bu etkinliği Tokat Şubesi Gençlik ve Kadın Komisyonu ile birlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir alışveriş merkezinde gerçekleştirdi. Etkinlikte çocuklara yüz boyama yapılarak Yeşilay ile ilgili bilgi verildi.

CİHAT ZÜLFÜOĞULLARI’NDAN AÇIKLAMALAR

Yeşilay Tokat Şube Başkanı Cihat Zülfüoğulları, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “Arkadaşlarımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla yüz boyama etkinliği gerçekleştirdiler. Arkadaşlarımız hem etkinlik yaptılar hem de Yeşilay’ı tanıttılar. Sağlıklı nesiller, sağlıklı gelecek için çocuklarımıza Yeşilay’ın tanıtımı için çalışıyoruz.” diyerek, bu tür etkinliklerin önemine değindi.

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