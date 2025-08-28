Yeşilay, İHA’yı Ziyaret Etti

ziyaret VE BİLGİ PAYLAŞIMI

Adıyaman Yeşilay Şube Başkanlığı, yerel basın kuruluşlarından biri olan İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) Adıyaman Bürosu’nu ziyaret ederek bağımlılıkla mücadelede gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi sundu. Ziyarete, Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Bahattin Tunç ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Heyet, İHA Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir ile bir araya gelerek, il genelindeki farkındalık çalışmaları ve projeleri değerlendirdi.

yeşilay’IN AMACILARI VE ÇALIŞMALARI

Ziyaret sırasında Yeşilay Şube Başkanı Bahattin Tunç, Yeşilay’ın yalnızca sigara, alkol ve madde bağımlılığıyla sınırlı kalmadığını ifade ederek, teknoloji, kumar ve benzeri zararlı alışkanlıklarla da mücadele ettiklerini belirtti. “Yeşilay olarak temel amacımız, sağlıklı bir toplum oluşturmak ve özellikle gençlerimizi bağımlılık tuzaklarından korumaktır,” diyen Tunç, çeşitli çalışmalar kapsamında okullarda seminerler düzenlediklerini, kamu kurumlarıyla iş birlikleri yaptıklarını ve yerel yönetimlerle ortak projeler geliştirdiklerini açıkladı.

MEDYANIN ROLÜ VE DESTEK

Tunç, farkındalık oluşturmanın en etkili yollarından birinin medya olduğunu vurguladı. İHA ve diğer yerel ile ulusal basın kuruluşlarının desteklerinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Tunç, “Basın mensuplarının, toplumu bilinçlendirme noktasında gösterdiği duyarlılık takdire şayandır. Bu kapsamda İHA Adıyaman Bürosu’na gerçekleştirdiğimiz ziyarette, hem teşekkür etmek hem de çalışmalarımızı paylaşmak istedik,” şeklinde konuştu. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerle ve çalışmaların sürdürülebilirliği temennisinin ardından sona erdi.