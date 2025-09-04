Yeşilay İle Ali Osman Bebek Ziyareti

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE ORTAK ÇALIŞMALAR

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek’i ziyaret etti. Bu ziyarette Kuyubaşıoğlu ve ekibi, bağımlılıkla mücadele amacıyla gerçekleştirilen projeler ile ilgili olarak Bebek’e bilgiler sundu. Yapılan çalışmaların etkili bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Kuyubaşıoğlu, işbirliğinin önemini dile getirdi.

İŞBİRLİĞİ VE DESTEK MESAJI

Yapılan ziyarette Bebek, Yeşilay Hatay Şubesi’ne bağımlılıkla mücadeledeki çabalarında başarılar diledi. Ziyaret sırasında öğrenci yurtları ve gençlik merkezlerinde bağımlılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilebilecek ortak projeler üzerinde duruldu. Bu tür işbirliklerinin gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlayacağı ifade edildi.