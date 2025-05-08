Yeşilay Kampüsü Kurulacak, Destek Alacaklar

YEŞİLAY KAMPÜSÜ KURULUYOR

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ün destekleriyle kente özgün bir proje olarak hayata geçecek Yeşilay Kampüsü’nün kurulacağını bildirdi. Dinç, Türkiye’de Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin (YEDAM) 105 noktada bağımlılıkla mücadele hizmeti verdiğini ifade etti. Ayrıca, Mehmet Dinç, Çınarlı Mahallesi’ndeki Tekirdağ YEDAM’ı ziyaret ederek Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE CİDDİ ÇALIŞMALAR

Dinç, yaptığı açıklamada, Yeşilay’ın 105 yıldır bağımlılıkla mücadele ettiğini aktararak, bağımlılığın insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden biri olduğuna dikkat çekti. “Bir toplum içinde bağımlılık en büyük tehlikelerden bir tanesi. 105 yıldan beri özellikle bağımlılığı önlemekle alakalı çok ciddi çalışmalar yapıyoruz.” şeklinde konuştu. Dinç, şubelerin özellikle çocuklara ve gençlere yönelik, doğru bir yaşam tarzı geliştirmeleri ve bağımlılığa bulaşmamaları için önleyici tedbirler aldığını söyledi.

EĞİTİM VE DESTEK HİZMETLERİ ARTTIRILIYOR

Mehmet Dinç, Yeşilay olarak çocuklar ve gençler için bilgilendirme, eğitimler, farkındalık çalışmaları, beceri kazandırma ve sportif faaliyetleri artırarak devam edeceklerini vurguladı. Dinç, “Bazen arkadaş etkisi olur. Bazen popüler kültürünün etkisi altında kalınır. Bir şekilde bağımlılıklara bulaşabilir.” diyerek, bağımlılığa kapılan gençlerin de asla yalnız bırakılmadığını belirtti. YEDAM’larda uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarının ücretsiz destek hizmeti sağladığını ifade eden Dinç, Türkiye genelinde bu hizmetin oldukça faydalı neticeler sağladığını ekledi.

Dinç, bağımlılık problemi olan herkesin çekinmeden YEDAM’a başvurmasını önererek, merkezde gizlilik esaslı, profesyonel ve faydalı bir hizmet verdiklerini aktardı. Tekirdağ’daki bağımlılıkla ilgili verilerin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Dinç, bu konuda özel bir çalışma yapılması gerektiğine dikkat çekti. “Tekirdağ bizim hususen dikkat ettiğimiz, özen gösterdiğimiz yerlerden bir tanesi.” ifadelerini kullandı. Dinç, YEDAM’lara bağımlılıkla ilgili başvuran insan sayısını artırmak için çalışmaların devam edeceğini de açıkladı.

YEŞİLAY KAMPÜSÜ’NDE DESTEK HİZMETLERİ

Tekirdağ’da kurulacak Yeşilay Kampüsü ile bağımlılık zorluğu yaşayanların hızlı bir şekilde destek alabileceğini belirten Dinç, “Burada Valimiz Recep Soytürk sağ olsun bir projeye sahiplik edecek.” şeklinde konuştu. YEDAM çalışanları, Dinç’e kursiyerler tarafından yapılan filografi tablo hediye etti.