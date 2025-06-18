Yeşilay Kütahya, Teknoloji Bağımlılığı Semineri Düzenledi

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Yeşilay Kütahya Şubesi, teknoloji bağımlılığıyla mücadele amacıyla ortaokul öğrencilerine yönelik bir seminer gerçekleştirdi. Kütahya Şehitler Ortaokulu Rehberlik Servisi işbirliğiyle okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen seminere öğrenci ve veliler katılım sağladı.

GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI VE DİJİTAL OKURYAZARLIĞIN TEMELLERİ

Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Mehmet Bilgili, burada yaptığı sunumda, teknolojinin sağlıklı bir şekilde nasıl kullanılması gerektiğini aktardı. Bağımlılık seviyesine ulaşan teknoloji kullanımının önemine dikkat çeken Bilgili, Yeşilay olarak bu güçlüğün daha fazla büyümeden çözüme kavuşturulması için çaba gösterdiklerini ifade etti. Bilgili, güvenli internet kullanımı ve dijital okuryazarlık gibi konularla birlikte, ailelerin teknoloji kullanımındaki rolüne değindi.

GENÇLERİN SAĞLIKLI TEKNOLOJİ ALIŞKANLIKLARI KAZANMASI Hedefi

Seminerin devamında Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi hakkında da bilgiler sunan Bilgili, gençlerin sağlıklı teknoloji kullanımı alışkanlıkları kazanmalarına destek olacak tavsiyelerde bulundu. Ayrıca, okulun Rehberlik Servisi görevlileri de seminer boyunca sunum yaptı ve katılımcılara önemli bilgiler aktardı.