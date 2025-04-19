Yeşilay, Mahkumlara Bağımlılık Eğitimi Verdi

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde, Yeşilay tarafından mafya üyelerine yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi. Eğitimde, Yeşilay Şubesi Başkanı Yusuf Çalık ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) sosyal hizmet uzmanı, Keskin Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan mahkumlara bağımlılık türleri, bu durumun bireyler, aile ve toplum üzerindeki etkileri ile bağımlılıktan kurtulma yolları hakkında bilgi veriyor.

CEZAEVİ ŞARTLARINDA YAPILAN YATIRIM

Çalık, cezaevi şartları nedeniyle mahkumların bazı bağımlılıklardan korunabildiğini vurguladı ve bu süreçte kendilerine yatırım yapmalarının önemini belirtti. Eğitimde mahkumların soruları yanıtlandı ve YEDAM’ın tanıtımı yapıldı. Etkinlik, soru cevap kısmıyla son buldu. Çalık, bu etkinliğin gerçekleşmesine destek veren kurum müdürü Mustafa Şen’e teşekkür etti.