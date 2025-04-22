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Yeşilay Manisa Gönüllüleri Etkinlikler Düzenledi

YEREL ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yeşilay Manisa Şubesi’nin gönüllüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği dahilinde öğrencilere yönelik çeşitli aktiviteler düzenledi. Şehzadeler ilçesinin 2. Anafartalar Mahallesi’nde yer alan özel bir eğitim kurumunu ziyaret eden gönüllüler, burada öğrencilere Yeşilay’ın kuruluş amacını ve yürüttüğü faaliyetleri tanıttı.

ÖĞRENCİLERLE KEYİF DOLU ANLAR YAŞANDI

Gönüllüler, bilgilendirme sonrası öğrencilerle çeşitli oyunlar oynadı ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştirdi. Bu aktiviteler, çocukların keyifli vakit geçirmesini sağlarken, aynı zamanda Yeşilay’ın önemli bilgilerini de aktarma fırsatı sundu.

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