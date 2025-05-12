Yeşilay, Öğrencileri Zararlı Alışkanlıklardan Koruyor

ETKİNLİKLERLE ZARARLI ALIŞKANLIKLARLA MÜCADELE

Van’da, merkez ve kırsal bölgelerdeki okulları ziyaret eden Yeşilay Şubesi uzmanları ve gönüllüler, öğrencileri zararlı alışkanlıklardan korumak ve bağımlılık konusunda bilinçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Yeşilay Van Şubesi’nde görevli uzmanlar, her yaş grubundaki bireylere destek olmak amacıyla etkinlikler gerçekleştiriyor. “Benim Kulübüm Yeşilay Projesi” çerçevesinde, uzak yerleşim yerlerine ulaşan yaklaşık 20 kişilik takım, sağlıklı yaşam, teknoloji, tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda eğitim veriyor. Bu faaliyetler çerçevesinde okulları ziyaret eden ekip, çocuklara ulaşarak bağımlılığın erken yaşta önlenmesi için çalışmalarına devam ediyor.

ÖNCELİK KIRSAL KESİMDEKİ ÇOCUKLAR

İpekyolu ilçesi bağlı Ortanca Mahallesi’nde uzmanlar ve gönüllüler, okulda yaptıkları bilgilendirmenin ardından çocuklarla oyunlar oynadı ve Yeşilay’ın materyallerini hediye etti. Yeşilay Şubesi uzmanlarından Dilvin Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllülerle birlikte “Benim Kulübüm Yeşilay Projesi” dahilinde kırsaldaki okullarda bilgilendirme çalışmaları yürüttüklerini ifade etti. Güngör, öğrencilere Yeşilay’ı tanıttıklarını belirterek, “Bağımlılığa karşı önleyici faktörleri anlatıyoruz. Sınıflarda, ‘Yeşilay neler yapar?’, ‘Yeşilay nedir?’ gibi konularda bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Çocukları her türlü zararlı alışkanlıktan uzak tutmaya çalışıyoruz” dedi. Bu çalışmalarla birlikte Ocak ayından bu yana 5 bin öğrenciye ulaştıklarını ve önceliklerinin kırsaldaki tüm öğrencilere erişmek olduğunu söyledi.

EĞLENCELİ ETKİNLİKLERLE BİLGİLENDİRME

Güngör, öğrencileri sağlıklı yaşam ve zararlı alışkanlıklar konusunda bilgilendirdiklerini dile getirerek, okullarda düzenledikleri etkinliklerle çocukların eğlenirken öğrenmelerini sağlamaya çalıştıklarını aktardı. Ortanca İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Muhammet İşiyok, Yeşilay görevlilerinin yürüttüğü faaliyetlerin önemli olduğunu belirtti. İşiyok, sağlıklı nesiller yetişmesi açısından başarılı çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayarak, “Yeşilay ekibinin ziyareti bizi mutlu etti. Öğrencilerimizi bağımlılıkla ilgili bilgilendirdiler. Sağlıklı yaşamla alakalı etkinlik yaptılar. Bu tür çalışmalar, başarının artırılmasına katkı sunuyor” dedi.

ÇOCUKLARLA KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRME

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinden Büşra Karaman, sağlıklı bir hayat sürdürmeleri için öğrencilere yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti. Karaman, çocuklarla eğlenceli zaman geçirdiklerini belirterek, “Yeşilay ekiplerinin üniversitedeki etkinlikleri dikkatimi çekti, ben de üye oldum. Gönüllü olarak etkinliklere katılıyorum. Kırsal kesimlere yöneliyoruz ve Yeşilay’ı tanıtırken çocukları eğlendiriyoruz” dedi. 4. sınıf öğrencisi Zeynep Acer, Yeşilay’dan gelen gönüllülerle birlikte halay çektiklerini, yüzlerinin boyandığını ve kendilerine çeşitli hediyeler verildiğini söyledi. Öğrencilerden Nehir Ceylan ise okulda yapılan etkinliklerde keyifli vakit geçirdiğini aktararak, Yeşilay görevlilerine teşekkür etti.