Yeşilay Samsun Sağlıklı Yaşama Projesi

YEŞİLAY’IN PROJESİYLE TOPLUM BİLİNÇLENİYOR

Yeşilay Samsun Şubesi “Sağlıklı Yaşam İçin Öğreniyorum” projesi ile toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmayı amaçlıyor. Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu Samsun Temsilcisi Abdurrahman Güner ile birlikte Samsun Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk’ü makamında ziyaret etti ve projeye dair bilgi verdi.

BİSİKLET KULLANIMINI ARTIRMA HEDEFİ

Güneş, projenin bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı amaçladığını belirtti. “Hareket etmenin en sağlıklı ve eğlenceli araçlarından biri olan bisikletin gündelik hayatın bir parçası haline getirilmesini ve bağımlılıklardan uzak bir yaşam bilincinin kazandırılmasını amaçladık.” şeklinde konuştu. Bu çerçevede belirlenen okullarda 4. sınıf öğrencilerine bisiklet kullanımı ve özendirme eğitimleri verilecek. Güneş, “Çocuklarımız bisiklet kullanımıyla hem sağlıklı yaşama kavuşacak hem de olumsuz alışkanlıklardan uzak durarak kendilerini geliştirici faaliyetlerde daha çok yer alacaklar.” dedi.

DENGE EĞİTİMİYLE GÜÇLÜ BİR TEMEL

Güner, eğitimlerde pedalları sökülmüş bisikletlerle çocuklara denge kurmayı öğreteceklerini açıkladı. Denge eğitiminin önemine vurgu yapan Güner, “Çocuklar hızlanma esnasında ayaklarını yerden kaldırdıklarında dengeyi öğrenerek düşmeden devam edecek. Dengeyi sağlayan öğrencilerimiz pedallı bisiklete geçecek. Bisiklet sürmesini bilen çocuklar için de sürüş hakimiyetini artırmaya yönelik çalışmalar yapacağız. Bisikletin çocukların yaşam felsefesi olmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu. Güneş ve Güner, Samsun Vali Yardımcısı Baştürk’e proje hakkında bir sunum gerçekleştirdi.