Haberler

Yeşilay Samsun Sağlıklı Yaşama Projesi

YEŞİLAY’IN PROJESİYLE TOPLUM BİLİNÇLENİYOR

Yeşilay Samsun Şubesi “Sağlıklı Yaşam İçin Öğreniyorum” projesi ile toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmayı amaçlıyor. Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu Samsun Temsilcisi Abdurrahman Güner ile birlikte Samsun Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk’ü makamında ziyaret etti ve projeye dair bilgi verdi.

BİSİKLET KULLANIMINI ARTIRMA HEDEFİ

Güneş, projenin bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı amaçladığını belirtti. “Hareket etmenin en sağlıklı ve eğlenceli araçlarından biri olan bisikletin gündelik hayatın bir parçası haline getirilmesini ve bağımlılıklardan uzak bir yaşam bilincinin kazandırılmasını amaçladık.” şeklinde konuştu. Bu çerçevede belirlenen okullarda 4. sınıf öğrencilerine bisiklet kullanımı ve özendirme eğitimleri verilecek. Güneş, “Çocuklarımız bisiklet kullanımıyla hem sağlıklı yaşama kavuşacak hem de olumsuz alışkanlıklardan uzak durarak kendilerini geliştirici faaliyetlerde daha çok yer alacaklar.” dedi.

DENGE EĞİTİMİYLE GÜÇLÜ BİR TEMEL

Güner, eğitimlerde pedalları sökülmüş bisikletlerle çocuklara denge kurmayı öğreteceklerini açıkladı. Denge eğitiminin önemine vurgu yapan Güner, “Çocuklar hızlanma esnasında ayaklarını yerden kaldırdıklarında dengeyi öğrenerek düşmeden devam edecek. Dengeyi sağlayan öğrencilerimiz pedallı bisiklete geçecek. Bisiklet sürmesini bilen çocuklar için de sürüş hakimiyetini artırmaya yönelik çalışmalar yapacağız. Bisikletin çocukların yaşam felsefesi olmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu. Güneş ve Güner, Samsun Vali Yardımcısı Baştürk’e proje hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Putin, Barış Sürecini Başlatmayı Kabul Etti

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın barış sürecine katkılarını öne çıkardı. Putin, Zelenskiy ile bir görüşme yapmayı kabul etti. ABD, Ukrayna'da askeri varlık bulundurmayacak.
Haberler

Vezirköprü Arkeoloji Çalıştayı Tamamlandı

Vezirköprü ilçesinde düzenlenen çalıştay, Oymaağaç Höyüğü kazılarının 20. yılına odaklandı. Tarihi eserler ve kültürel mirasın korunması tartışıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.