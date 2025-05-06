Yeşilay Stant Açtı, Farkındalık Yaratıyor

YEŞİLAY’IN KATILIMIYLA FARKINDALIK YARATILIYOR

Yeşilay Sakarya Şubesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen “SUBÜ Kariyer Zirvesi 2025” etkinliğinde açtığı stand ile öğrencilere ve iş dünyası temsilcilerine bilgilendirme yaptı. Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç, bu kariyer zirvesine her yıl aktif katıldıklarını belirtti.

BAĞIMLILIK KONUSUNDA BİLGİLER PAYLAŞILIYOR

Prof. Dr. Genç, Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni (YEDAM) tanıttıklarını ifade ederek, “Yeşilay’ın logosunun her yerde bulunmasında fayda var. Bu tür sosyal etkinliklerde stant açmamız hem gönlümüzden geçen hem de zorunluluklarımızdan birisi. Bu vesileyle burada 5 temel bağımlılık konusunu katılımcılara aktif ve canlı olarak aktarıyoruz. Amacımız bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmak” şeklinde konuştu. Ayrıca, öğrencilere ve standa ziyarete gelen herkese ulaşarak broşürler dağıttıklarını kaydetti.