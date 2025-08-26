Yeşilay Tokat Şube Başkanı Ziyaret Etti

ziyaretler üzerine bilgi paylaşımı

Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş, çeşitli resmi kurumları ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele konusunda önemli görüşmeler gerçekleştirdi. İlk olarak Reşadiye Belediye Başkanlığı’nı ve Reşadiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret eden Ateş, burada Reşadiye Belediye Başkanı Ergül Ünal ve Reşadiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Bolat ile bağımlılıkla mücadele seferberliği hakkında istişare yaptı.

başçiftlikteki görüşmeler

Ateş, ardından Başçiftlik Belediye Başkanlığı ve Başçiftlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne geçerek, Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat ve Başçiftlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevdet Avşar ile bir araya geldi. Bu ziyaretlerde bağımlılık konusundaki çalışmaların önemine vurgu yaparak, iş birliği yapılması gereken noktaların altını çizdi.