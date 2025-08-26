Haberler

Yeşilay Tokat Şube Başkanı Ziyaret Etti

ziyaretler üzerine bilgi paylaşımı

Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş, çeşitli resmi kurumları ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele konusunda önemli görüşmeler gerçekleştirdi. İlk olarak Reşadiye Belediye Başkanlığı’nı ve Reşadiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret eden Ateş, burada Reşadiye Belediye Başkanı Ergül Ünal ve Reşadiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Bolat ile bağımlılıkla mücadele seferberliği hakkında istişare yaptı.

başçiftlikteki görüşmeler

Ateş, ardından Başçiftlik Belediye Başkanlığı ve Başçiftlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne geçerek, Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat ve Başçiftlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevdet Avşar ile bir araya geldi. Bu ziyaretlerde bağımlılık konusundaki çalışmaların önemine vurgu yaparak, iş birliği yapılması gereken noktaların altını çizdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kamil Kuru, Mezarlığa Defnedildi Bugün

Bartın'ın Ulus ilçesinde kaybolan 61 yaşındaki Kamil Kuru'nun cesedi derede bulundu. Cenazesi Merkez Ulu Camii'nde düzenlenen törenle defnedildi.
Haberler

Edirne M.E. Müdürü Yılmaz, hazırlıkları sürdürüyor

Edirne'de eğitim hazırlıklarını denetleyen Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.