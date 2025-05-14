Yeşilay Turnuvası Kocaeli’nde Yapıldı

YEŞİLAY MÜNAZARA TURNUVASININ FİNALİ YAPILDI

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası’nın Marmara Bölge Finali, Kocaeli’de düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında yapılan protokol çerçevesinde İzmit Halkevi Gençlik Merkezi’nde öğrenciler, Türkiye finaline katılmak için mücadele etti. Final aşamasında Bursa BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi ve Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi’nden iki takım yer aldı.

TURNUVANIN ÖNEMİ VE KATILIMCI GÖRÜŞLERİ

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Gaye Somuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin birçok yerinden lise öğrencilerinin bu turnuvaya katılım sağladığını ifade etti. Turnuvanın önce bölgesel olarak başladığını, ardından İstanbul’daki Türkiye finalinde kazananın belirleneceğini belirtti. Somuncu, münazara turnuvasının kendini ifade edebilmenin önemini vurgulayarak, “Kendini ifade edecek cesareti gösterirsen bağımlılıkla mücadelede ya da bağımlılıkla karşı karşıya geldiğinde ‘hayır’ deme şansın daha yüksek oluyor. Aslında buradaki özgürlük savaşı. Bu özgürlük savaşına bu turnuvayla çocuklarımızı da dahil etmiş oluyoruz.” şeklinde konuştu.

ÖDÜLLERİN DAĞITILDIĞI ANLAR

Yarışmanın jürisi tarafından belirlenen kazanan “Hükümet Kapanış” takımı öğrencilerine ödülleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kızmaz tarafından teslim edildi. Etkinlikte, Yeşilay Bölge Koordinatörü Salih Işık, Kocaeli Yeşilay Şube Başkanı Murat Ustaoğlu, öğretmenler ve öğrenciler de katılım sağladı.