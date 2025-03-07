Yeşilay ve Öğrencilerden Aydın Jandarma’ya Ziyaret

YEŞİLAY HAFTASI ETKİNLİĞİ
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 01-07 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası kapsamında üniversite öğrencilerini ağırladı. Yeşilay Aydın Şubesi’nin desteklediği etkinlikte, üniversite öğrencileri ile Yeşilay gönüllüleri, İl Jandarma Komutanlığı’nda bir araya geldi.
JANDARMA ORGANİZASYONUNUN TANITIMI
Gerçekleştirilen etkinlikte, Jandarma ve Jandarma Filo Komutanlığı ile Jandarma İHA Komutanlığı üniversite öğrencilerine tanıtıldı. Etkinlik sonunda Yeşilay gönüllüsü üniversite öğrencileri, jandarma personeline misafirperverlikleri için teşekkür etti.