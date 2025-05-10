Yeşilay Yalova Şubesi Etkinliği Açıldı

ANNELER GÜNÜ DOLAYISIYLA SERGİ AÇILIŞI

Yeşilay Yalova Şubesi, Anneler Günü vesilesiyle düzenlediği etkinlik kapsamında öğrencilerin çalışmalarını sergileyen “Resim ve Sanat Sergisi”nin açılışını gerçekleştirdi. Özel Yeryüzü Kaşifleri ve Özel Yalova Orman Anaokulu öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan sergi, Kent Müzesi’nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

ÖĞRENCİLERİN ESERLERİ BEĞENİ TOPLADI

Serginin açılış kurdelesi Yeşilay Yalova Şube Başkanı İbrahim Akkanat, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kalkan ve davetlilerin katılımıyla kesildi. Sergide yer alan çalışmalar, öğrencilerin bağımlılığın olumsuz etkilerine dikkat çektiği eserlerden oluştu ve büyük ilgi gördü.

FARKINDALIK ÇALIŞMALARI ÖNEM TAŞIYOR

Sergide konuşan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kalkan, Yeşilay Şubesi, öğretmenler ve öğrencilerin gerçekleştirdiği farkındalık çalışmaları ile şehrin, ülkenin ve dünyanın geleceğine dokunduklarını belirtti. Gün boyunca açık tutulacak olan sergi, ziyaretçilere öğrencilerin sanatsal eserlerini gezme fırsatı sunuyor.