Yeşilay YEDAM Tanıtımı Gerçekleştirildi

YEDAM TANITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tokat’ta bir kırtasiyede Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) tanıtımı yapılıyor. Yeşilay Tokat Şubesi, bu etkinlik sırasında kırtasiye çalışanlarına YEDAM hakkında bilgi veriyor. Tanıtım broşürleri, etkinlik çerçevesinde vatandaşlara dağıtılıyor.

AFİŞLER VATANDAŞLARA ULAŞIYOR

YEDAM’ın tanıtımına yönelik bilgilendirme amaçlı afişler ise kırtasiyenin çeşitli noktalarına asılıyor. Bu şekilde YEDAM, toplumda daha geniş bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.