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Yeşilay Ziyareti, Psikososyal Destek İncelemesi

YEŞİLAY GENEL SEKRETER YARDIMCISI’NDAN ZİYARET

Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke, beraberinde bir ekip ile Yeşilay Mersin Şube Başkanlığı’nı ziyaret ediyor. Bu ziyaret sırasında Büke, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında bilgi almayı da ihmal etmiyor.

DANIŞANLARIN DESTEK SÜREÇLERİ İNCELENDİ

Şube Başkanı Kemalettin Erdoğan’dan yaptıkları çalışmalarla ilgili detaylı bilgi alan Büke, danışanlara sunulan psikososyal destek süreçlerini titizlikle inceliyor. Bu süreçlerin önemi üzerine de çeşitli değerlendirmeler yapıyor.

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