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Yeşilçam’ın Yıldızı Gülümser Gülhan Vefat Etti

ÜNLÜ OYUNCU GÜLÜMSER GÜLHAN’IN VEFATI

Türk sinemasının değerli isimlerinden biri olan Gülümser Gülhan, hayata gözlerini yumdu. Acı haberi Film-San Vakfı duyurdu. Özellikle “Davacı” ve “Postacı” filmleri ile hatırlanan Gülhan, “Postacı” filminde Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı “Latif” karakterinin eşi “Petra” rolüyle hafızalarda yer etti. Gülhan’ın ani vefatı sanat camiasında büyük bir üzüntü yarattı.

AHMET GÜLHAN’DAN DUYGU DOLU PAYLAŞIM

Gülümser Gülhan’ın eşi Ahmet Gülhan, sosyal medya hesabından acı haberin detaylarını paylaştı. Gülhan, paylaşımında, “Yarım asırlık eşimi kaybettim. Acım sonsuzdur.” ifadelerine yer verdi. Bu sözler, birçok kişinin yüreğini dağladı.

CENAZE TÖRENİ HAZIRLIKLARI

Gülümser Gülhan’ın cenazesi, bugün (16 Mart) Beylerbeyi Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Küplüce Mezarlığı’nda defnedilecek. Gülhan, tiyatro sanatçısı Ahmet Gülhan ile evliydi. Sinema yaşamında “Muzaffer” (1987), “Davacı” (1987) ve “Postacı” (1984) gibi önemli yapımlarla tanınan Gülhan, özellikle “Postacı” filmindeki rolüyle akıllarda kaldı.

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