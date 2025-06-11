Yeşilçam İsimlerinin Portreleri Çizildi

YEŞİLÇAM İSİMLERİNİN PORTRELERİ ÇİZİLDİ

Erzurum’da bulunan Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencileri, Yeşilçam filmlerinin unutulmaz isimlerinin portrelerini çizdi. Öğrenciler, Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alan Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, Şener Şen, Fatma Girik, Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu gibi birçok sevilen sanatçının resimlerini tuvale aktardı.

ÖĞRENCİLER MUTLULUKLARINI PAYLAŞTI

Kuru fırça tekniği ile yaptıkları çalışmalarla dikkat çeken öğrenciler, bu projeden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencilerinden Hira Nur Garipoğlu ve Zeynep Ceylan, “Onlara olan saygımızın birer ifadesi olarak portrelerini çizdik. Yaklaşık iki aylık bir çalışmanın ürünü oldular. Öğretmenlerimize de verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz” şeklinde duygu ve düşüncelerini aktardı.