Haberler

Yeşilçam İsimlerinin Portreleri Çizildi

YEŞİLÇAM İSİMLERİNİN PORTRELERİ ÇİZİLDİ

Erzurum’da bulunan Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencileri, Yeşilçam filmlerinin unutulmaz isimlerinin portrelerini çizdi. Öğrenciler, Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alan Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, Şener Şen, Fatma Girik, Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu gibi birçok sevilen sanatçının resimlerini tuvale aktardı.

ÖĞRENCİLER MUTLULUKLARINI PAYLAŞTI

Kuru fırça tekniği ile yaptıkları çalışmalarla dikkat çeken öğrenciler, bu projeden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencilerinden Hira Nur Garipoğlu ve Zeynep Ceylan, “Onlara olan saygımızın birer ifadesi olarak portrelerini çizdik. Yaklaşık iki aylık bir çalışmanın ürünü oldular. Öğretmenlerimize de verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz” şeklinde duygu ve düşüncelerini aktardı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kosova Hükümeti, ABD ile İş Birliği Yapıyor

Kosova, ABD'nin sınır dışı edeceği 50 göçmeni geçici olarak kabul etmeye niyetli olduğunu duyurdu. Kabul, belirli kriterleri karşılayan kişilerle sınırlı olacak.
Haberler

Şiddetli Rüzgar, Ağaçları Devrildi

Siirt'te meydana gelen şiddetli rüzgar, otobüs durağının ve ağaçların devrilmesine, apartman çatılarınında uçmasına yol açtı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.