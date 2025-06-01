Yeşilhisar’da Dolu Yağışı Etkiledi

DOLU YAĞIŞI EKİLİ ARAZİLERİ ETKİLEDİ

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi. Gülbayır mahallesinde yapılan yağış, öğleden sonra bölgeyi etkisi altına aldı. Bu nedenle burada bulunan kabak çekirdeği ve domates fideleri ekili araziler su içinde kaldı.

METEOROLOJİ AÇIKLAMADA BULUNDU

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, yağışın Kayseri ve çevresinde tüm gün boyunca devam edeceğini bildirdi. Bu durum, çiftçiler için sıkıntılı bir süreç oluşturabiliyor. Bölgedeki tarımsal üretimi olumsuz etkileyen bu durum, yağışın süresine bağlı olarak daha geniş arazilere yayılma riski taşıyor.