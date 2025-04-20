Yeşilhisar’da İntihara Teşebbüs Olmuştu

İNTİHARA TEŞEBBÜS EDEN KİŞİ CİDDİ RİSK ALTINDAYDI

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bir birey, cami minaresine çıkarak intihara teşebbüs etti. Olayı gören vatandaşlar, şahsı ikna ederek aşağı indiriyor.

VATANDAŞLARIN ÇABALARI SONUCU İKNA EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çadırkaya Mahallesi’nde bir adam, cami minaresine çıkarak atlamak istemekteydi. Minarede bir şahıs olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, onunla iletişim kurup ikna etmeye çalıştı. Sonunda, şahıs vatandaşların çabalarına karşılık vererek bir süre sonra minareden aşağı iniyor.