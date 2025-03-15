Yeşilköy Sahilinde Karaya Oturan Gemi Kurtarıldı

ÖĞLE SAATLERİNDE KARGO GEMİSİ KURTARILDI

Yeşilköy sahilinde, öğle saatlerinde karaya oturan 188 metre uzunluğundaki MSC Rhiannon isimli kargo gemisi, 13 saat süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Romanya’dan Tekirdağ’a seyir halindeyken İstanbul’un Yeşilköy önlerinde karaya oturan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı balık adamların yaptığı incelemeler sonrası, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin koordinasyonunda harekete geçti.

TALİMAT VE İŞBİRLİĞİ

MSC Rhiannon, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile KURTARMA-9 Römorkörü eşliğinde oturduğu yerden kurtarılarak yüzdürülmeye başlandı. Çalışmaların hızlı bir şekilde yapılması, geminin güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir adım oldu.