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Yeşilli’de Proje ile Çocuklar Sevindi

MEKTUP PROJESİ ÇERÇEVESİNDE DİLEKLER GERÇEKLEŞİYOR

Mardin’in Yeşilli ilçesinde Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç’ın liderliğinde yürütülen “Mektup Projesi” kapsamında öksüz ve yetim çocukların dilekleri yerine getiriliyor. Yeşilli Kaymakamlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın ortak çalışması ile hayata geçirilen proje, çocukların yazdığı mektuplarla onların dileklerini iletmelerine olanak tanıyor.

ÇOCUKLARIN TALEPLERİ KARŞILANIYOR

Projeye katılan çocuklar, mektup yazarak ihtiyaçlarını ve isteklerini dile getirdi. Bu mektuplarda yer alan bisiklet, oyuncak, tablet ve bilgisayar gibi talepler, tek tek karşılanıyor. Kaymakam Kılıç, hediyeleri bizzat çocukların evlerine götürüp teslim ederek onların mutluluğuna ortak oluyor.

KAYMAKAM KILIÇ’TAN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Kılıç, “Bu çocuklarımız yarının bilim insanları, öğretmenleri, yöneticileri olacak. Onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek en büyük görevimiz. Destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum” diyerek projeye katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor.

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