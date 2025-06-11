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Yeşilova’da Gece Yangın Çıktı

YOĞUN DUMAN VE PANİK YARATTI

Burdur’un Yeşilova ilçesinde iki katlı bir evde gece saatlerinde çıkan yangın, çevre sakinlerinde korku yarattı. Yangın sırasında yaralanan kimse olmaması sevindirirken, evin tamamen kullanılamaz hale gelmesi ise üzüntüyle karşılandı. Olay, gece saat 00.00 sularında Yeşilova ilçesi Merkez Mahallesi Tepecik Sokak’ta meydana geldi. Osman Öz’e ait olan evde, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü alevler yükselmeye başladı.

EĞİTİMLİ EKİPLER OLAY YERİNDE

Yangının varlığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi ve bu ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri acil olarak olay yerine sevk edildi. Uzun çabalar sonrasında, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı ve alevleri söndürdü.

İNCELMELER DEVAM EDİYOR

Yangın sırasında hiç kimse yaralanmazken, evin tamamen kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle araştırmalar başladı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili detaylı bir inceleme yürütülüyor.

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