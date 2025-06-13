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Yeşilova’da Kaza, 1 Kişi Yaralandı

KAZA ANINDA OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Burdur’un Yeşilova ilçesinde, seyir halindeyken lastiği patlayan bir otomobilin yoldan çıkması sonucunda bir kişi hafif yaralandı. Kaza, sabah saat 09.30 civarında Yeşilova ilçesi Kayadibi Mahallesi üzerinde, Yeşilova-Denizli karayolunda gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilova yönünden Salda Gölü’ne doğru hareket eden Yunus A. (88) yönetimindeki 20 YY 014 plakalı Mercedes marka araç, lastiği patladıktan sonra yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Naciye A. (80) yaralandı. Olay sonrası, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Naciye A. ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazaya karışan otomobil ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

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