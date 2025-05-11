Yeşilova’da motosiklet kazası oldu

KAZA BİLGİLERİ VE MAĞDUR

Burdur’un Yeşilova ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın hemen sonrasında sinir krizi geçiren otomobil sürücüsü, hastaneye kaldırıldı. Kaza saat 15.00 civarında, Yeşilova ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde Burdur–Yeşilova Karayolu’nun 1. kilometresinde gerçekleşti.

KAZANIN SEBEPLERİ

Alınan bilgilere göre, Nilgün C. (52) tarafından yönetilen 34 FCB 054 plakalı Hyundai marka otomobil, kavşaktan dönüş yaparken karşı yönden gelen Kıvanç Kadir Yılmaz (22) idaresindeki 48 ASR 477 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, refüjdeki kaldırımlara çarpıp şarampole yuvarlanarak ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri hemen sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı genç, Yeşilova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz motosiklet sürücüsü kurtarılamadı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Nilgün C. ise olay yerindeki şok nedeniyle sinir krizi geçirerek hastaneye götürüldü. Yapılan incelemeler sonucunda kazayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.