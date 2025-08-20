Yeşilova’da Traktör Kadını Ezdi

TRAJİK KAZA YETERİ KADAR DİKKATSİZLİK YÜZÜNDEN GERÇEKLEŞTİ

Burdur’un Yeşilova ilçesinde, bir traktörden yem indirildiği sırada meydana gelen talihsiz bir olayda yaşlı bir kadın hayatını kaybetti. Kaza, saat 19.00 civarında Yeşilova’nın Alanköy köyünde oldu. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin K. isimli bir kişi 15 LD 348 plakalı traktöründen yem indirdiği esnada freni arızalandı ve traktör geri kaymaya başladı.

ŞEKİBE K.’NIN HAYATINI KAYBETMESİ ÜZERİNE İNCELEME BAŞLATILDI

Olay esnasında traktörün arkasında duran eşi Şekibe K. (73), traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar sonrasında olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde Şekibe K.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri de kazanın ardından gerekli çalışmaları yürüttü. Şekibe K.’nin cenazesi morga kaldırılarak, olayla ilgili incelemeler devam etmekte. Hüseyin K. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.