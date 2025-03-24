Yeşilsırt Mahallesi Gazze İçin Yardım Topladı

DİCLE İLÇESİ YARDIM KAMPANYASI DÜZENLEDİ

Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı kırsal Yeşilsırt Mahallesi sakinleri, Gazze için başlattıkları yardım kampanyasında toplanan 140 bin TL’yi Umut Kervanı Vakfı Diyarbakır Şubesi’ne teslim etti. Gazze için yapılan yardım kampanyasının öncüsü olan Hacı Nusret Sönmez, toplanan miktarı vakfa ulaştırdıklarını duyurdu.

Sönmez, “Biz Diyarbakır’ın Dicle ilçesinin kırsal Yeşilsırt Mahallesi olarak her zaman mazlum Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Yeşilsırt sakinleri olarak, Gazzeli kardeşlerimizin nasıl yanında olabiliriz diye düşünürken, aklımıza böyle bir çalışma geldi ve bu çalışmayı köy sakinleri ile istişare ederek yola koyulduk.” ifadelerini kullandı.

Sönmez ayrıca, “Allah’a hamdolsun ki çalışmamız yoğun ilgi gördü. Rabbim katkıda bulunan tüm Yeşilsırt köylülerinden razı olsun. Kimse demesin biz bir şey yapamayız, muhakkak herkesin elinden bir şey gelir.” diye belirtti. Toplanan 140 bin TL’nin Umut Kervanı İnsanı Yardım Vakfı’na teslim edildiğini aktaran Sönmez, bu yardımın en iyi şekilde Gazze’ye ulaşacağını bildiklerini de sözlerine ekledi ve “Allahü Teala katkısı olan herkesten razı olsun” dedi.